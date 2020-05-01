В Узбекистане прорвало дамбу и затопило посёлок. Жителей эвакуировали

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным министерства, утром 1 мая произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, в результате был затоплен поселок Кургантепа в Сардобинском районе.

"Спасатели осуществили временную эвакуацию населения Кургантепа на безопасную территорию. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Проводятся работы по эвакуации населения соседних районов, находящихся под угрозой затопления, МЧС полностью контролирует ситуацию, добавили в ведомстве.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.