Посол Монголии в России провел видеоконференцию с представителем «Газпрома» по проекту «Сила Сибири-2»

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в России Д.Даваа провел видеоконференцию с официальными лицами открытого акционерного общества «Газпром» в рамках исследования и обеспечения подготовки проекта строительства газопровода из России в Китай через Монголию, который реализуется в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между правительством Монголии и Газпромом 5 декабря 2019 года в Сочи во время официального визита премьер-министра Монголии в Россию.

Во время видеоконференции заместитель председателя российской стороны в Рабочей группе по изучению проекта Василий Никитин представил меры, принятые для продвижения работ, изложенных в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между правительством Монголии и Газпромом, а также ход разработки правовых документов.

Посол Д. Даваа предоставил соответствующие объяснения и информацию по каждому вопросу, представленному российской стороной. Выразив полную поддержку посольства Монголии, посол сказал, что будет уделять внимание предоставлению информации о юридических документах и материалах, которые должны быть уточнены и согласованы двумя сторонами в ближайшее время для рабочей группы монгольской стороны и соответствующих организаций.

Обе стороны согласились работать вместе во всех аспектах, чтобы активизировать работу по продвижению проекта, поскольку это явное свидетельство экономического сотрудничества, которое докажет дружественные отношения между Монголией, Россией и Китаем, передает посольство Монголии в России.