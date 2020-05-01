Американская разведка заявила, что коронавирус не был создан искусственно

CentralAsia (CA) - Офис директора национальной разведки Соединенных штатов Америки 30 апреля опубликовал сообщение о том, разведывательное сообщество США считает, что COVID-19 не был создан искусственно.

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован.

Разведывательное сообщество продолжит подробно изучать поступающую информацию и данные, чтобы определить, началась ли вспышка заболевания от контакта с зараженными животными, или же это было результатом инцидента в лаборатории в Ухане», - говорится в сообщении офиса.

Ранее президент Дональд Трамп высказал предположение, что Китай мог преднамеренно вызвать эпидемию Covid-19.

Также представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа сообщил, что китайские власти отказали на просьбы Всемирной организации здравоохранения принять участие в расследовании по поводу возникновения коронавируса.