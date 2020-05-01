Столица Монголии разрешила возобновить работу клубам здоровья, занятиям вне классов

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы и мэр Улан-Батора С.Амарсайхан издал указ открыть оздоровительные клубы, бассейны и танцевальные студии, которые были временно закрыты до 30 апреля, и позволить учебным центрам возобновить свою учебную деятельность, за исключением обучения в классе.

Было также решено разрешить местам, где подают алкогольные напитки, таким как бары, ночные клубы и караоке-бары, оставаться открытыми с 7 утра до 12 ночи, а также местам отправления культа, чтобы возобновить только свою внутреннюю деятельность.