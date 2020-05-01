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  1 мая 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 3,5 тыс

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:45 в Казахстане зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из 47 новых случаев в Павлодарской области зарегистрировано 13 случаев, городе Алматы - 10, городе Шымкент - 8, Мангистауской области - 6, Жамбылской области - 4, Кызылординской области - 3, Карагандинской области - 2, Атырауской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтвержден 3551 случай коронавируса, из них:

- в городе Алматы – 1140;

- Нур-Султане – 650;

- Кызылординской области – 204;

- Шымкенте – 201;

- Западно-Казахстанской области – 152;

- Карагандинской области – 151;

- Алматинской области – 142;

- Павлодарской области – 142;

- Атырауской области – 140;

- Жамбылской области – 136;

- Туркестанской области – 127;

- Актюбинской области – 109;

- Акмолинской области – 99;

- Мангистауской области – 55;

- Костанайской области – 50;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 23.

Коронавирус в Казахстане
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