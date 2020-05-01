В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 3,5 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:45 в Казахстане зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Из 47 новых случаев в Павлодарской области зарегистрировано 13 случаев, городе Алматы - 10, городе Шымкент - 8, Мангистауской области - 6, Жамбылской области - 4, Кызылординской области - 3, Карагандинской области - 2, Атырауской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтвержден 3551 случай коронавируса, из них:
- в городе Алматы – 1140;
- Нур-Султане – 650;
- Кызылординской области – 204;
- Шымкенте – 201;
- Западно-Казахстанской области – 152;
- Карагандинской области – 151;
- Алматинской области – 142;
- Павлодарской области – 142;
- Атырауской области – 140;
- Жамбылской области – 136;
- Туркестанской области – 127;
- Актюбинской области – 109;
- Акмолинской области – 99;
- Мангистауской области – 55;
- Костанайской области – 50;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 23.