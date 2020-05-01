В Кашкадарьинской области от коронавируса вылечился последний пациент. Всего по стране выздоровели 1134

CentralAsia (UZ) - В Кашкадарьинской областной инфекционной больнице от коронавируса полностью вылечен последний пациент, - сообщил Минздрав.

Сообщается, что выздоровевшему мужчине 36 лет, он из Чиракчинского района. Был заражен в результате контакта с больным.

По данным министерства, 5 из 6 пациентов с коронавирусной инфекцией в Кашкадарьинской области являются членами одной семьи. Все 6 граждан из Чиракчинского района и были инфицированы при контакте с больными с коронавирусом.

Все пациенты в регионе в настоящее время полностью выздоровели, благодаря чему Кашкадарьинская область стала вторым регионом, свободным от коронавируса после Джизака.

В настоящее время по всей стране от коронавирусной инфекции вылечено 1134 человека.