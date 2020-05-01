[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Кашкадарьинской области от коронавируса вылечился последний пациент. Всего по стране выздоровели 1134

CentralAsia (UZ) -  В Кашкадарьинской областной инфекционной больнице от коронавируса полностью вылечен последний пациент, - сообщил Минздрав.

Сообщается, что выздоровевшему мужчине 36 лет, он из Чиракчинского района. Был заражен в результате контакта с больным.

По данным министерства, 5 из 6 пациентов с коронавирусной инфекцией в Кашкадарьинской области являются членами одной семьи. Все 6 граждан из Чиракчинского района и были инфицированы при контакте с больными с коронавирусом.

Все пациенты в регионе в настоящее время полностью выздоровели, благодаря чему Кашкадарьинская область стала вторым регионом, свободным от коронавируса после Джизака.

В настоящее время по всей стране от коронавирусной инфекции вылечено 1134 человека.

Новости по теме:

print
  • Передается ли коронавирус по воздуху?
  • В Казахстане от коронавируса выздоровели 829 человек
  • Жители Улан-Батора проголосовали за приоритетные проекты местного развития на 2021 год


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com