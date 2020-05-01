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  1 мая 2020
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В России зарегистрировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли — 96 человек. Об этом 1 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 3534 (44,5%).

На 1 мая в в 85 регионах России нарастающим итогом зарегистрирован 114 431 случай (+7,4%) коронавирусной инфекции. Число скончавшихся достигло 1169 человек.

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