Премьер-министр Узбекистана прибыл в район прорыва дамбы. Эвакуированы 11,6 тыс человек

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в район затопления из-за прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Почти 11,6 тысячи жителей домов, расположенных рядом с водохранилищем, эвакуированы, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 1 мая произошла утечка воды из шестой пикетной стены дамбы. В результате вода затопила село "Кургантепа" Сардобинского района. Планируется эвакуация еще ряда населенных пунктов, которым грозит наводнение.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте задействованы около 900 сотрудников спасательных служб и почти 200 единиц техники. В гидросооружении Сардобинского водохранилища собрано 922 миллиона кубометров воды.

По данным МЧС, в основном пострадали посевные площади. На месте происшествия находятся премьер-министр Абдулла Арипов, руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и других организаций.

Строительство Сардобинского водохранилища вместимостью 922 миллиона кубометров воды было начато в 2010 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала. Гидросооружение введено в строй в 2017 году.