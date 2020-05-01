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  1 мая 2020
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Количество СМИ в Монголии увеличивается до 502 с населением более 3,3 миллионов человек

CentralAsia (MNG) -  Опубликован новый статистический отчет по сектору СМИ Монголии от Института прессы.

Согласно некоторым показателям, включенным в отчет «Монгольские СМИ — сегодня» за 2020 год, число средств массовой информации с 2013 года сокращается каждый год, но увеличивается на 14 в 2018 году и на 45 в 2019 году, достигнув 502.

Этот рост произошел в основном за счет увеличения количества новостных сайтов. Количество печатных СМИ, таких как газеты, продолжает сокращаться. В 2019 году количество газет упало до самого низкого уровня за последние 20 лет: продажи газет сократились на 5 процентов, а продажи журналов - на 44 процента.

Электронный переход в медиа-секторе идет полным ходом. По состоянию на начало 2019 года 154 новостных сайта регулярно предоставляют населению актуальную информацию, 20 из которых являются местными. Например, 85% телеканалов вещают на своих официальных страницах в Facebook и взаимодействуют через них. Кроме того, количество радиостанций, доступных онлайн, утроилось, и есть 23 телевизионных станции, которые могут транслировать на своих сайтах.

В средствах массовой информации работают около 4700 человек, половина из которых — журналисты и редакторы. Около 60% из них имеют высшее образование в области журналистики. Более 50% работников СМИ работают в телевизионной индустрии.

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