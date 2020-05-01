Передается ли коронавирус по воздуху?

CentralAsia (CA) - Принято считать, что коронавирус заражает людей через капли, образующиеся при дыхании, кашле, разговоре, но не через частицы, задерживающиеся в воздухе часами. Однако исследователи сумели обнаружить в воздухе аэрозольные следы с вирусным генетическим материалом. Можно ли заразиться таким путем, пока неизвестно, пишет The Washington Post. Материал перевела редакция ИноСми.



Все больше исследований, включая недавнюю публикацию в журнале Nature, приводят доводы, что коронавирус остается в воздухе в виде аэрозольных частиц. Хотя считать эти доказательства неопровержимыми нельзя, а случаи такой передачи не задокументированы, все равно встают вопросы о механизмах заражения.



Пока общепринятым считается мнение, что вирус, хотя и очень заразный, распространяется через капли, образующиеся при дыхании, разговоре или кашле, но не заражает людей частицами, которые задерживаются в воздухе на несколько часов, в отличие от ряда других заболеваний вроде кори.



Однако исследование разожгло научную дискуссию по одному из самых животрепещущих вопросов вокруг нового коронавируса, причем, в тревожное время, когда нервы на пределе. Вспышки в людных местах — тюрьмах, мясокомбинатах, тесных колл-центрах и ресторанах сигнализируют о рисках, которыми чревата отмена изоляции.



Научная литература полна тревожных вопросов: передается ли вирус через вентиляцию? А когда снимаешь одежду, не стряхиваешь ли заодно частицы вируса обратно в воздух?



Исследования показывают, что вирус обычно передается от человека к человеку через относительно крупные дыхательные капли, которые пролетают всего несколько метров и быстро оседают на землю. Можно заразиться, потрогав сперва загрязненный предмет — фомит, если по-научному, — а потом лицо.



«Случаев воздушной передачи не зарегистрировано, и, как явствует из имеющихся данных, основной силой эпидемии она не является», - заключили исследователи из Китая и Всемирной организации здравоохранения в масштабном февральском исследовании.



Однако в нем же отмечалось, что при ряде медицинских процедур, например, при интубации создаются вирусные аэрозоли. А исследования в Лаборатории Скалистых гор под эгидой Национального института аллергии и инфекционных заболеваний показали, что распыленные с помощью специального оборудования летучие частицы вируса сохраняют способность размножаться в культуре клеток, даже проведя в воздухе до трех часов.



В статье ученых из Уханьского университета в журнале Nature сообщается, что аэрозольные следы со следами вирусного генетического материала, так называемой РНК-составляющей, были обнаружены в двух больницах, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Наибольшая концентрация летучих частиц была в переносном туалете, где отсутствовала вентиляция. РНК-составляющую обнаружили и в отсеке, где работники больницы снимали защитное снаряжение и переодевались.



При этом в статье не сообщается, были ли жизнеспособны летучие частицы вируса, то есть могут ли они генерировать новую инфекцию.



«Хотя заразность вируса, обнаруженного в больничных помещениях, установить не удалось, мы предполагаем, что коронавирус может передаваться и через аэрозольные частицы. Наши результаты показывают, что вентиляция помещений, открытые пространства, дезинфекция защитной одежды, а также надлежащее использование и дезинфекция туалетных зон успешно снижают концентрацию РНК коронавируса в аэрозолях», - пишут авторы.



Эпидемиолог Калифорнийского университета в Ирвайне Эндрю Ноймер считает, что общественности следует отнестись настороженно к новому китайскому исследованию, поскольку тест ПЦР (полимеразная цепная реакция) не позволяет отличить жизнеспособный вирус от незаразного генетического материала.



«Тест на жизнеспособность вируса — он точнее и делается на культуре клеток в настоящем исследовании не проводился», - отметил Ноймер.



Тревожное сообщение поступило из ресторана в китайском Гуанчжоу, где один бессимптомный носитель предположительно заразил девятерых. Ученые предположили, что передачу вирусного аэрозоля между столиками ускорила вентиляция.



«Это лишь показывает, какова ужасная путаница от расхожего заблуждения, что между аэрозолем и дыхательными каплями есть принципиальная разница. Вообще-то, это всё дыхательные капли, но разного размера, просто одни больше, а другие меньше, вплоть до микрокапель диаметром менее микрона. Однако капли покрупнее в потоке воздуха будут вести себя как аэрозоли и какое-то время сопротивляться силе притяжения», - считает Дональд Милтон, профессор гигиены в Школе общественного здравоохранения Мэрилендcкого университета.



Как показало исследование в южнокорейском операторском центре на 11 этаже высотного здания, за одну вспышку заболевания заразились 94 человека, причем большинство случаев сосредоточились в одной половине офиса. Вспышка подчеркивает, пишут авторы, что вирус «исключительно заразен в условиях тесноты, например, в переполненном офисе наподобие вышеупомянутого центра».



Но из этого отнюдь не следует, что вирус передался с аэрозолем.



«Я смотрю на это скептически. Насколько мне известно, убедительных доказательств мы пока не видел. Случаи в операторском центре и ресторане предполагают, что регулярная воздушно-капельная передача в закрытых или плохо проветриваемых помещениях сама по себе чревата заражением. Нет смысла отдельно рассматривать мелкодисперсные аэрозоли», - говорит вирусолог из Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете Анжела Расмуссен.



Чтобы проверить, передается ли вирус с аэрозольными частицами, исследователям придется вырастить из этих образцов живой вирус. Вирусной РНК не хватит, она может быть остаточным генетическим материалом, который не способен вызывать инфекцию.



В пока не прошедшем рецензирование исследовании Медицинского центра Университета Небраски вирусная РНК обнаружилась на поверхностях мобильных телефонов, туалетов, тумбочек и тренажеров, ими пользовались 13 пациентов, у которых подтвердился коронавирус. В образцах из-за пределов больничного покоя вирусная РНК тоже обнаружилась, однако однозначно определить их заразность ученые не смогли.



Сторонние исследователи относятся к этим разрозненным данным скептически.



Вирусолог из Лаборатории Скалистых гор и руководитель исследования коронавирусного аэрозоля Винсент Манстер, не исключает, что аэрозольные частицы способны распространять заболевание, но предполагает, что их роль в пандемии незначительна.



«Вопрос стоит так: что сейчас является движущей силой пандемии? Если это в основном капельная передача, и, если помимо нее, есть воздушная или аэрозольная, то какова их относительная роль? Это важные вопросы, и, как мне кажется, их нельзя оставлять без внимания», - говорит Манстер.



Милтон планирует исследования с помощью хитроумного устройства с направленной воронкой — оно называется Gesundheit и измеряет, сколько капель выбрасывают в воздух пациенты при кашле и дыхании. Эти исследования помогут расставить все точки над «и» в вопросе об образовании аэрозоля и его роли в передаче заболевания.