Группа Всемирного банка помогает Монголии бороться с COVID-19

CentralAsia (MNG) - Группа Всемирного банка быстро движется к тому, чтобы помочь странам отреагировать на пандемию COVID-19.

В Монголии Всемирный банк тесно сотрудничает с правительством для решения различных проблем, связанных с COVID-19.

Группа Всемирного банка, один из крупнейших источников финансирования и знаний для развивающихся стран, предпринимает широкие и быстрые действия, чтобы помочь развивающимся странам усилить свои ответные меры на пандемию.

Мы усиливаем эпиднадзор за болезнями, совершенствуем меры общественного здравоохранения и помогаем частному сектору продолжать работать и поддерживать рабочие места. В течение следующих 15 месяцев мы будем использовать финансовую поддержку в размере до $160 млрд, чтобы помочь странам защитить бедных и уязвимых, поддержать бизнес и поддержать восстановление экономики, в том числе $50 млрд новых ресурсов МАР в виде грантов или на весьма льготных условиях, - сказала Группа Всемирного банка.

В Монголии Всемирный Банк тесно сотрудничает с правительством для решения проблем, вызванных пандемией COVID-19.

-В секторе здравоохранения Монголия была включена в первую группу ГВБ операций по оказанию неотложной медицинской помощи COVID-19. Проект «The Mongolia COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness» - (COVID-19 по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и обеспечению готовности системы здравоохранения), с общим объемом финансирования $26,9 млн, поможет стране удовлетворить чрезвычайные потребности перед лицом пандемии и лучше подготовиться к будущим кризисам в области здравоохранения.

-Кроме того, в рамках текущего проекта электронного здравоохранения было мобилизовано $2,2 млн для закупки наиболее необходимого медицинского диагностического оборудования.

-В рамках проекта «Усиление управления в Монголии», финансируемого Европейским Союзом, было перераспределено $750 000 (680 000 евро), чтобы позволить правительству принять более целенаправленные своевременные меры по смягчению последствий COVID-19, такие как оценка потенциальное экономическое воздействие пандемии, планирование и мониторинг фискальных ресурсов, а также улучшение отслеживания распределения и расходов на меры реагирования.

Всемирный банк планирует поддержать пакет мер экономического стимулирования, утвержденный парламентом 9 апреля 2020 года, а также ищет другие способы смягчения экономических и социальных последствий кризиса COVID-19 в Монголии и регионе Восточной Азии и Тихого океана. В «Обзоре экономической ситуации в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе» (апрель 2020 года) анализируется экономическое воздействие COVID-19 на регион и рекомендуются политические меры, которые страны могут предпринять для смягчения воздействия, уделяя особое внимание защите бедных и уязвимых слоев населения, -сообщает Группа Всемирного банка.