Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил 12,4 млн сомони из Резервного фонда президента для дополнительных выплат к заработной плате медиков в течение трех месяцев, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-службу президента.



Кроме того, Эмомали Рахмон направил свою месячную зарплату (cумма не указывается) на счет, созданный для сбора средств для борьбы с коронавирусов в республике.

Официально факты заражения коронавирусом были признаны в Таджикистане 30 апреля. Об этом было объявил на экстренном заседании Республиканского штаба по профилактике пандемии коронавируса .



По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, на 29 апреля в стране было зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса: 10 случаев в Согдийской области и 5 в Душанбе. С 1 февраля до утра 30 апреля в Таджикистане на карантин были помещены 10 тыс. 937 человек - как граждан Таджикистана, так и иностранных граждан, из которых выписаны 8 тыс. 438 человек.





