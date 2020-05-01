Шавкат Мирзиёев прибыл на место прорыва дамбы в Сырдарью (фото)

Шавкат Мирзиёев прибыл на место прорыва дамбы в Сырдарью

CentralAsia (UZ) - Сегодня утром произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

В настоящее время Министерством по чрезвычайным ситуациям и другими структурами принимаются оперативные меры, в том числе идет эвакуация жителей близлежащих сел.

Президент Шавкат Мирзиёев незамедлительно прибыл в Сардобинский район Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Ситуация взята под полный контроль, нет оснований для паники, - отметили в пресс-службе.