Шавкат Мирзиёев прибыл на место прорыва дамбы в Сырдарью (фото)

- Узбекистан, общество
- 15:22, 01 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - Сегодня утром произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.
В настоящее время Министерством по чрезвычайным ситуациям и другими структурами принимаются оперативные меры, в том числе идет эвакуация жителей близлежащих сел.Президент Шавкат Мирзиёев незамедлительно прибыл в Сардобинский район Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства.
Ситуация взята под полный контроль, нет оснований для паники, - отметили в пресс-службе.