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  1 мая 2020
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Шавкат Мирзиёев прибыл на место прорыва дамбы в Сырдарью (фото)

CentralAsia (UZ) -  Сегодня утром произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

В настоящее время Министерством по чрезвычайным ситуациям и другими структурами принимаются оперативные меры, в том числе идет эвакуация жителей близлежащих сел.

Президент Шавкат Мирзиёев незамедлительно прибыл в Сардобинский район Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Ситуация взята под полный контроль, нет оснований для паники, - отметили в пресс-службе.

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