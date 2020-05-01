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  1 мая 2020
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Жители Улан-Батора проголосовали за приоритетные проекты местного развития на 2021 год

CentralAsia (MNG) -  Действующая модельная система прямого запроса граждан о том, какие улучшения должны быть внесены в их среду обитания, была инициирована должностными лицами столицы в 2013 году. В прошлом году жители города Улан-Батора проголосовали за то, как потратить 27 миллиардов тугриков или $10 млн на столицу из общего бюджета и 188 миллиардов тугриков или $67 млн из Национального фонда местного развития в 2020 году.

В этом году голосование в Улан-Баторе по-прежнему осуществляется через механизм ежегодного онлайн-голосования. Поскольку в предыдущие годы их запросы и предложения поступали на бумаге, жители столицы высказывали свое мнение через SmartUb, недавно запущенное приложение для смартфонов онлайн в 2020 году. Электронное голосование проводилось в 173 хороо в девяти районах столицы в течение 50 дней с 1 марта по 20 апреля.

Самым активным предложением со стороны граждан было установить в 2021 году дополнительные камеры видеонаблюдения в соответствующих хороо и районах от Фонда местного развития. Из этого видно, что граждане желают более безопасной среды обитания.

После заполнения анкеты, работы будут осуществляться в несколько этапов, таких как оценка проекта и определение приоритетов, реализация, закупки, мониторинг и управление средствами.

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