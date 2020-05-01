В Бухаре выздоровели 25 пациентов с коронавирусом, среди них и граждане Кыргызстана

- Узбекистан, общество
- 15:39, 01 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - В Бухарской области полностью выздоровели еще 25 пациентов с коронавирусом. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию, - сообщил Минздрав Узбекистана.
Из выздоровевших 22 человека были привезены в Бухару из России и одна женщина прилетеда из Турции чартерными рейсами и помещены на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции они были госпитализированы.
Двое пациентов заразились в результате контакта с больными с коронавирусом.
В разрезе регионов: по 4 гражданина родом из Бухарской, Самаркандской, Кашкадарьинской областей и города Ташкента, 3 – из Сурхандарьинской области, по 1 человеку – Хорезмской, Андижанской, Наманганской и Сырдарьинской областей и 2 гражданина – из Республики Кыргызстан. Среди них 19 мужчин и 6 женщин, самой старшей из них 55 лет, а младшему – 15 лет.
В Бухарской области до этого времени было вылечено 300 пациентов, а теперь количество выздоровевших в данном регионе составляет 325 человек.
На сегодняшний день в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились 1159 человек.