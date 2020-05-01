В Сингапуре за сутки выявили 932 новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Сингапуре зарегистрировано 932 новых случая заражения коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения страны, большую часть зараженных составляют иностранные рабочие, проживающие в общежитиях, и только 5 заболевших - сингапурцы, постоянно проживающие в стране.



На 1 мая в Сингапуре общее количество зараженных достигло 17,1 тыс, умерло — 15.