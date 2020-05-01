[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Сингапуре за сутки выявили 932 новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в Сингапуре зарегистрировано 932 новых случая заражения коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения страны, большую часть зараженных составляют иностранные рабочие, проживающие в общежитиях, и только 5 заболевших - сингапурцы, постоянно проживающие в стране.

На 1 мая в Сингапуре общее количество зараженных достигло 17,1 тыс, умерло — 15.

print
  • Аэропорты Алматы и Нур-Султана возобновили работу для внутреннего трафика. Фото
  • Передается ли коронавирус по воздуху?
  • В вузах трёх городов Узбекистана откроются юридические факультеты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com