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  1 мая 2020
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Эпидемия в Таджикистане может закончиться уже этим летом, - эксперт

CentralAsia (TJ) -  Глава совета директоров клиники «Ибн Сино» в Душанбе Абдухалил Холикзода говорит, что соблюдая элементарные правила гигиены, можно избежать заражения коронавирусом. Об этом сообщает радио Озоди.

«Не надо бояться и паниковать. Необходимо соблюдать правила гигиены, часто и тщательно мыть руки, пользоваться антисептиком и ходить в маске, соблюдать социальную дистанцию, не трогать руками лицо. Но если, не дай Бог, заразились, не надо паниковать – коронавирус не такой уж смертельно опасный», - сказал он.

Споры о коронавирусе в Таджикистане появились в начале апреля после смерти 61-летнего Хабибулло Шодиева, жителя Джаббор-Расуловского района. Утверждалось, что мужчина умер от пневмонии, а подхватил инфекцию на свадьбе в Кыргызстане.

Местные власти отправили на карантин всю семью умершего и лечивших его врачей. Позже стало известно о кончине еще нескольких больных пневмонией в Согдийской области, врача в городе Бохтаре, сотрудника столичной прокуратуры и других. Власти утверждали, что тесты на коронавирус были отрицательными, и все они скончались от других заболеваний. Однако необычные и порой тайные похороны вызвали сомнения и слухов, что они стали жертвами новой инфекции.

Сейчас, после того, как власти официально признали наличие коронавирусной инфекции в стране, некоторые спрашивают: способно ли правительство преодолеть этот кризис, и будет ли объявлен в стране карантин или режим ЧП?

Абдухалил Холикзода считает, что если население будет соблюдать правила гигиены и рекомендации врачей, эпидемия в Таджикистане может закончиться уже этим летом.

Тем временем, сама клиника с понедельника превратится в инфекционную больницу.

Таджикистан 30 апреля официально подтвердил наличие в стране коронавируса. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения сообщило о 15 подтвержденных случаях COVID-19 в стране.

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