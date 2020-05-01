Туркменистан направит Афганистану гуманитарную помощь продовольствием

- Туркменистан, общество
- 16:47, 01 мая 2020
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CentralAsia (TM) - Туркменистан направит в Афганистан груз с гуманитарной помощью. Соответствующее распоряжение подписал 1 мая президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документом предписано Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Союзу промышленников и предпринимателей безвозмездно передать продовольственную продукцию соседней стране, сообщил "Туркменпортал".
В документе поручено Министерству иностранных дел обеспечить отправку и организованную передачу Исламской Республике Афганистан указанной гуманитарной помощи, а соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам – оказать МИД содействие в её подготовке, отправке и передаче.
Как отмечается в сообщении, гумпомощь предоставляется по случаю наступления священного у мусульман месяца Ораза.