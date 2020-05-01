[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан направит Афганистану гуманитарную помощь продовольствием

CentralAsia (TM) -  Туркменистан направит в Афганистан груз с гуманитарной помощью. Соответствующее распоряжение подписал 1 мая президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документом предписано Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Союзу промышленников и предпринимателей безвозмездно передать продовольственную продукцию соседней стране, сообщил "Туркменпортал".

В документе поручено Министерству иностранных дел обеспечить отправку и организованную передачу Исламской Республике Афганистан указанной гуманитарной помощи, а соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам – оказать МИД содействие в её подготовке, отправке и передаче.

Как отмечается в сообщении, гумпомощь предоставляется по случаю наступления священного у мусульман месяца Ораза.

print
  • Казахстанская команда PUBG с монгольским спортсменом Мөнхбатом одержала победу
  • Телевидение Туркменистана умолчало о разрушительной стихии в Лебапе
  • В Кашкадарьинской области от коронавируса вылечился последний пациент. Всего по стране выздоровели 1134


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com