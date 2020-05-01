Туркменистан направит Афганистану гуманитарную помощь продовольствием

CentralAsia (TM) - Туркменистан направит в Афганистан груз с гуманитарной помощью. Соответствующее распоряжение подписал 1 мая президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документом предписано Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Союзу промышленников и предпринимателей безвозмездно передать продовольственную продукцию соседней стране, сообщил "Туркменпортал".

В документе поручено Министерству иностранных дел обеспечить отправку и организованную передачу Исламской Республике Афганистан указанной гуманитарной помощи, а соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам – оказать МИД содействие в её подготовке, отправке и передаче.

Как отмечается в сообщении, гумпомощь предоставляется по случаю наступления священного у мусульман месяца Ораза.