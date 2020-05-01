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  1 мая 2020
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Всемирный банк предрекает Таджикистану до 21 тыс. смертей от коронавируса

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане в зависимости от распространенности коронавируса может вызывать от 72 000 до 230 500 тяжелых случаев заболевания, сообщает Asia-Plus со ссылкой на проект Всемирного банка по экстренному реагированию на коровирусную инфекцию в Таджикистане.

Прогнозируется от 13 600 до 43 500 критических случаев заболеваний, требующих лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и от 6 600 до 21 000 смертей.

Проект предлагает такие немедикаментозные вмешательства, как: изолирование случаев COVID-19 в домашних условиях, добровольный домашний карантин, социальное дистанцирование для всего населения и социальное дистанцирование для наиболее уязвимых групп населения - людей старше 70 лет, закрытие школ и университетов.

Предполагается, что такие вмешательства способны ограничить распространение заболевания среди населения.

«Наиболее эффективная комбинация этих вмешательств, способная ограничить распространение инфекции COVID-19 и сократить число критических случаев и число смертей на 49%: изоляция случаев COVID-19 в домашних условиях, добровольный домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 70 лет. Применительно к оценкам потенциальной заболеваемости и смертности в Таджикистане, эта комбинация вмешательств может предотвратить от 3200 до 10 300 смертей и от 6 600 до 21 300 критических случаев инфекции COVID-19», - заключают аналитики Всемирного банка.

Для реализации этого проекта Совет директоров Всемирного банка утвердил в начале апреля этого года грантовое финансирование в объеме $11,3 млн за счет средств Международной ассоциации развития.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, на 29 апреля в стране было зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса: 10 случаев в Согдийской области и 5 в Душанбе.

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