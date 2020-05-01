Из-за урагана в Туркменистане пропали без вести десятки людей, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Лебапском велаяте Туркменистана много пострадавших и десятки пропавших без вести – это работавшие в песках чабаны, водители и работники «Туркменгаза». Также пропали несколько отар овец в сто и более голов, сообщают «Хроники Туркменистана».

По неподтвержденным данным, погибли около двух десятков человек.

Если в Туркменабате пострадавших от стихийного бедствия людей размещают в различные медучреждения, то в сельской местности им не могут оказать даже первую помощь. В оставшихся с советских времен фельдшерских пунктах нет ни персонала, ни минимального набора медикаментов, - отмечает издание.

Полегли урожаи пшеницы. Это может означать, что осенью люди останутся без муки и хлеба.

Работающие жители региона рассказали, что с них всегда удерживали деньги на Госстрахование, однако сейчас не идет и речи о страховых выплатах. Ходят слухи, что могут удержать часть зарплат на восстановление региона.

В Туркменабате разборами завалов заняты солдаты срочной службы, не имеющие отношения к МЧС. В городе много сотрудников службы дорожного надзора и военной автоинспекции, следящие за тем, чтобы водители или пассажиры автотранспорта не снимали происходящее на мобильные телефоны.

Ураган обрушился на Туркменистан 27 апреля, наиболее сильно пострадал Лебапский велаят. После стихийного бедствия в области пропала связь, а полиция перекрыла ведущие туда дороги. По данным Радио «Азатлык», в области нет воды, а в отдельных этрапах – электроснабжения. Сотрудникам госучреждений велаята сообщили об удержании одной зарплаты на восстановительные работы.

Государственные СМИ произошедшее игнорируют.