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  2 мая 2020
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Поток воды после прорыва дамбы в Сардобинском водохранилище удалось остановить
Продолжение: Шавкат Мирзиёев прибыл на место прорыва дамбы в Сырдарью (фото)Предыстория: В Узбекистане прорвало дамбу и затопило посёлок. Жителей эвакуировали

CentralAsia (UZ) -  Утром, 1 мая, из-за утечки воды из 6-й пикетной стены дамбы в Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области, более 11,5 тысяч людей были эвакуированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, отток воды из водохранилища "Сардоба" прекратился. Наводнение не перешло в другие части региона.

Правительственная комиссия принимает ряд мер по ликвидации последствий наводнения и созданию необходимых условий для эвакуированного населения.

"Ситуация находится под полным контролем. Мы заявляем, что нет оснований для паники", - отмечает МЧС.

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