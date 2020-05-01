В США одобрения ожидает тест на COVID, который сможет выявить больного до того, как он станет заразным

CentralAsia (KG) - Военные ученые в США разработали новый тест на Covid-19, который мог бы потенциально идентифицировать носителей, прежде чем они станут разносчиками болезни. Об этом узнал Guardian.

В прорывном проекте координаторы надеются, что анализ на основе крови сможет обнаружить присутствие вируса уже через 24 часа после заражения - до того, как у людей появятся симптомы, и за несколько дней до того, как считается, носитель вируса сможет начать заражать других людей. Это также примерно за четыре дня раньше, чем сейчас текущие тесты смогут обнаружить вирус.

Тест появился из проекта, созданного Агентством перспективных исследований в области обороны США (Darpa), которое было создано для быстрой диагностики поражения микробом или отравлений химическими веществами. Агентство было спешно перепрофилировано, когда разразилась пандемия, и ожидается, что в течение недели новый тест будет представлен на утверждение в чрезвычайных ситуациях (EUA) Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

«Эта концепция решает диагностическую проблемы во всем мире», - сказал The Guardian глава офиса биологических технологий Darpa доктор Брэд Рингайзен. Также тест должен решить проблемы на более поздних стадиях заражения. По его словам, если он получит одобрение FDA, он сможет «изменить ход событий».

В то время как прединфекционное обнаружение повысило бы эффективность программ тестирования и отслеживания, поскольку правительства во всем мире ослабляют карантин, Дарпа предупредил, что нужно подождать одобрения FDA. После этого тест может быть применен на практике для подтверждения того, насколько рано он может выявить вирус.

«Цель исследования состоит в том, чтобы разработать и проверить ранний диагностический тест на реакцию носителя крови на Covid», - сказал в своем электронном письме профессор Стюарт Сильфон, руководитель исследовательской группы в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.

По его словам, новый тест определяет реакцию иммунитета организма на Covid-19, что должно дать более ранние результаты, чем нынешние тесты на мазок из носа, которые выявляют сам вирус. «Поскольку иммунный ответ на инфекцию развивается сразу после заражения, ожидается, что отпечаток коронавируса даст более чувствительный диагноз инфекции раньше», - сказал он Guardian.

Исследование, стоящее за разработкой тестов, в конечном итоге будет обнародовано. Ожидается, что сотрудничающие группы из медицинских школ на Маунт-Синай, в Университете Дьюка и Принстона опубликуют его в интернете, что позволит ученым во всем мире опробовать аналогичные методы.

Если будет одобрено применение теста в чрезвычайных ситуациях (EUA), то он должен начаться в США во второй половине мая. Одобрение не гарантируется, но ученые Дарпа с энтузиазмом относятся к потенциальному результату, поскольку правительства ослабляют ограничения на фоне опасений по поводу контроля над потенциальной второй волной эпидемии.

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