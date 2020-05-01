Опубликованы фото с места прорыва дамбы водохранилища в Сырдарьинской области

- Узбекистан, общество
- 23:59, 01 мая 2020
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|Продолжение: Поток воды после прорыва дамбы в Сардобинском водохранилище удалось остановить
|Предыстория: Шавкат Мирзиёев прибыл на место прорыва дамбы в Сырдарью (фото)
CentralAsia (UZ) - В соцсетях опубликованы фотографии с места прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.
Как сообщалось ранее, с места ЧП эвакуированы свыше 11,5 тысяч человек. Прорыв дамбы удалось остановить.
Согласно официальным данным, жертв в результате наводнения удалось избежать.