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  2 мая 2020
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Опубликованы фото с места прорыва дамбы водохранилища в Сырдарьинской области
Продолжение: Поток воды после прорыва дамбы в Сардобинском водохранилище удалось остановитьПредыстория: Шавкат Мирзиёев прибыл на место прорыва дамбы в Сырдарью (фото)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях опубликованы фотографии с места прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

Как сообщалось ранее, с места ЧП эвакуированы свыше 11,5 тысяч человек. Прорыв дамбы удалось остановить.

Согласно официальным данным, жертв в результате наводнения удалось избежать.

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