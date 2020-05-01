Опубликованы фото с места прорыва дамбы водохранилища в Сырдарьинской области

CentralAsia (UZ) - В соцсетях опубликованы фотографии с места прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

Как сообщалось ранее, с места ЧП эвакуированы свыше 11,5 тысяч человек. Прорыв дамбы удалось остановить.

Согласно официальным данным, жертв в результате наводнения удалось избежать.