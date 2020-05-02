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  2 мая 2020
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В Узбекистане двое детей погибли в селевом потоке

CentralAsia (UZ) -  В Зааминском районе Джизакской области обнаружили тела 14-летней девочки и её 9-летнего брата, которых 29 апреля унесло селевым потоком.

Как сообщает пресс-служба УВД Джизакской области, в ходе ликвидации последствий наводнения были найдены брат и сестра: 14-летняя девочка и 9-летний мальчик. Они были жителями поселка Ширин Зааминского района.

Сообщается, что брат с сестрой возвращались домой из продуктового магазина через поселок, который впоследствии был затоплен, их унесло мощным селевым потоком.

Тело девочки было найдено возле реки. Мальчик был доставлен районную больницу в бессознательном состоянии, однако, несмотря на усилия врачей, скончался.

Районная прокуратура ведет расследование по этому делу.

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