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  2 мая 2020
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Илон Маск продаст большую часть своего имущества

CentralAsia (CA) -  Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что продает все свое имущество. Об этом бизнесмен написал у себя в Twitter.

«У меня не будет дома», — сообщил Маск.

Он добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого. Вслед за этим заявлением акции Tesla упали на 7,1 процента, до 711,5 доллара США.

Ранее, в августе 2018 года, Илон Маск сообщил о намерении сделать "Теслу" частной компанией, что вынудило Комиссию по ценным бумагам и биржам США открыть дело о мошенничестве. Маск урегулировал конфликт с законом, выплатив государству 20 миллионов долларов и пообещав, что без разрешения адвокатов не будет распространять важную деловую информацию о компании.

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