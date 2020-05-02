Илон Маск продаст большую часть своего имущества

CentralAsia (CA) - Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что продает все свое имущество. Об этом бизнесмен написал у себя в Twitter.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

«У меня не будет дома», — сообщил Маск.

Он добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого. Вслед за этим заявлением акции Tesla упали на 7,1 процента, до 711,5 доллара США.

Ранее, в августе 2018 года, Илон Маск сообщил о намерении сделать "Теслу" частной компанией, что вынудило Комиссию по ценным бумагам и биржам США открыть дело о мошенничестве. Маск урегулировал конфликт с законом, выплатив государству 20 миллионов долларов и пообещав, что без разрешения адвокатов не будет распространять важную деловую информацию о компании.