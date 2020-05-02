На утро 2 мая в Казахстане выявлено сразу 74 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:25 в Казахстане зарегистрировано еще 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Из 74 новых случаев в городе Алматы зарегистрированы 26 случаев, городе Нур-Султан - 16, Атырауской области - 15, Западно-Казахстанской области - 10, Актюбинской области - 4, Акмолинской области - 1, Кызылординской области - 1, Павлодарской области - 1,

На 2 мая в Казахстане зарегистрирован 3671 случай, из них:

- в городе Алматы – 1176;

- Нур-Султан – 669;

- Кызылординской области – 208;

- Шымкент – 204;

- Западно-Казахстанской области – 163;

- Атырауской области – 161;

- Карагандинской области – 152;

- Павлодарской области – 146;

- Алматинской области – 142;

- Жамбылской области – 140;

- Туркестанской области – 128;

- Актюбинской области – 122;

- Акмолинской области – 100;

- Мангистауской области – 57;

- Костанайской области – 50;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 23.

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