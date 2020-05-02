На утро 2 мая в Казахстане выявлено сразу 74 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:25 в Казахстане зарегистрировано еще 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Из 74 новых случаев в городе Алматы зарегистрированы 26 случаев, городе Нур-Султан - 16, Атырауской области - 15, Западно-Казахстанской области - 10, Актюбинской области - 4, Акмолинской области - 1, Кызылординской области - 1, Павлодарской области - 1,
На 2 мая в Казахстане зарегистрирован 3671 случай, из них:
- в городе Алматы – 1176;
- Нур-Султан – 669;
- Кызылординской области – 208;
- Шымкент – 204;
- Западно-Казахстанской области – 163;
- Атырауской области – 161;
- Карагандинской области – 152;
- Павлодарской области – 146;
- Алматинской области – 142;
- Жамбылской области – 140;
- Туркестанской области – 128;
- Актюбинской области – 122;
- Акмолинской области – 100;
- Мангистауской области – 57;
- Костанайской области – 50;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 23.