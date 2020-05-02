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  2 мая 2020
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Мэр Душанбе Рустам Эмомали призвал жителей не поддаваться панике

CentralAsia (TJ) -  Мэр Душанбе Рустам Эмомали уверен, что государство имеет достаточно сил и средств для борьбы с пандемией коронавируса, передает Азия Плюс.

Рустам Эмомали 1 мая обратился к жителям и гостям столицы Таджикистана и призвал, в первую очередь, соблюдать все правила личной гигиены.

В своем обращении мэр уверил жителей города в том, что ситуация находится под контролем властей, больницы города обеспечены всем необходимым, в Душанбе достаточно запасов медикаментов, продовольствия, сообщает пресс-служба мэрии.

Рустам Эмомали подчеркивает, что работа всех рынков, торговых центров, больниц и поликлиник города строго контролируется властями.

Мэр призывает всех граждан строго соблюдать все предписанные специалистами меры - носить маски, не здороваться за руку, соблюдать дистанцию и самое главное - не оставлять без надзора детей.

В Таджикистане 30 апреля официально подтвердили 15 случаев коронавируса.

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