Миссия ВОЗ вылетела в Душанбе вместе с гражданами Таджикистана, застрявшими в Германии

CentralAsia (TJ) - Ночью 1 мая миссия ВОЗ вылетела в в Таджикистан самолётом авиакомпании «Сомон Эйр», сообщил «Азия-Плюс» источник в правительстве страны.

«На борту также наши граждане, которые застряли в Германии из-за закрытия границ. Но пока неизвестно, все ли граждане страны, которые хотели вернуться домой, успели на этот рейс или нет», - отметил источник.

Информацию о прибытии миссии с «Сомон Эйр» подтвердила и пресс-служба европейского офиса ВОЗ.

Накануне на пресс-конференции Европейского бюро ВОЗ координатор организации Дорит Нитзан заявила, что после прибытия в Таджикистан они будут работать плечом к плечу с официальными структурами страны.

Ранее также сообщалось, что эксперты ВОЗ посетят города, медицинские учреждения и важные объекты страны.

Республиканский штаб по профилактике пандемии коронавируса 30 апреля официально объявил о выявлении COVID-19 в стране.

По данным Минздрава, на 29 апреля в стране зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса: 10 случаев в Согде и 5 в Душанбе.