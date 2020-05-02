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  2 мая 2020
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В наводнении после прорыва дамбы в Сырдарье пострадали 56 человек, 70 тысяч эвакуированы

CentralAsia (UZ) -  Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана, были эвакуированы. Госпитализированы 56 человек. Об этом сообщил начальник пресс-службы МЧС Узбекистана Мурад Садыков.

«В первые минуты чрезвычайной ситуации около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях Сардобинского водохранилища, оперативно были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях», – рассказал Мурад Садыков.

Кроме того, что ведётся подготовка резервных мест, где при необходимости будет размещено ещё тысяча человек. Организована работа по обеспечению жизнедеятельности эвакуированных людей. Они снабжены горячим питанием, медикаментами и обеспечены местами для сна и отдыха с соблюдением санитарных норм, учитывая санитарно-гигиеническую обстановку. Ведется составление списка эвакуированных.

«56 человек были госпитализированы с различными повреждениями. В общей сложности медосмотру подверглись 17 тыс. 300 человек», – отметили в МЧС.

Как ранее сообщила пресс-служба президента, частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища произошло утром 1 мая после сильного дождя и штормового ветра.

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