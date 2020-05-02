В Казахстане эвакуировали жителей четырех сел из-за прорыва дамбы в Узбекистане

CentralAsia (KZ) - Из-за прорыва дамбы в Сырдарье, в Казахстане эвакуировали жителей четырех сел, сообщает пресс-службе акимата Туркестанской области РК.
В Мактааральском районе Туркестанской области затопило четыре села из-за сброса воды из Сардобинского водохранилища.
«На границе Мактааральского района из-за притока 180 кубометров в секунду произошел разлив из коллектора, тем самым создав угрозу подтопления сельского округа Жана Жол, населенного пункта Женис и сельского округа Енбекши и населенного пункта Жана Турмыс», - говорится в сообщении.
По данному факту акимат Мактааральского района объявил ЧС техногенного характера, в связи с чем было принято решение об эвакуации населения сел Жана Жол, Женис, Жана Турмыс и Енбекши.
С мест происшествия эвакуировали 5400 жителей. Также решается вопрос об эвакуации населения сёл Мырзакент, Фирдоуси, Жантаксай в посёлок Атакент.
В аварийно-спасательных работах участвуют около 150 человек. Они используют мотопомпы, надувные лодки.
Отмечается, что в населенном пункте Женис 288 домов, здесь проживают 1922 человека, в Жана Турмыс – 47 домов с населением 321 человек. Подготовлены эвакуационные пункты на 2200 человек в селе Мырзакент.
Узбекистане дамбу Сардобинского водохранилища прорвало в результате сильного дождя и штормового ветра. Более 70 тысяч жителей эвакуировали в безопасную местность.