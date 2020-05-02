Президент Токаев прекратил полномочия главы Сената Казахстана Дариги Назарбаевой

Назарбаева Дарига Нурсултановна

CentralAsia (KZ) - Прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой, сообщается на сайте Акорды.

Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны, говорится в документе.



Как сообщает Tengrinews, Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента 20 марта 2019 года.



Она была избрана путем тайного голосования среди депутатов палаты. Из 44 присутствующих сенаторов 44 проголосовали за кандидатуру Назарбаевой.



12 августа 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил Даригу Назарбаеву депутатом Сената.



Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.



Доктор политических наук, кандидат исторических наук.



Работала заместителем председателя Мажилиса, была в должности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Сената Парламента.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Твиттере поблагодарил Назарбаеву за плодотворную работу.

«Выражаю благодарность Дариге Нурсултановне Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан», написал он.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения