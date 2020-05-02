В Таджикистан прибыла миссия ВОЗ и 3.6 тонн метадона гидрохлорида

CentralAsia (TJ) - В ночь с 1 на 2 мая в Таджикистан прилетел спецрейс «Сомон Эйр», который доставил в страну миссию ВОЗ и 3.6 тонн метадона гидрохлорид, сообщает Азия Плюс.

Специальный рейс организовала Программа развития ООН, привезенный препарат, необходим в заместительной терапии для некоторых людей живущих с ВИЧ. Эта группа людей числится среди наиболее уязвимых слоёв населения для COVID-19 из-за сопутствующих заболеваний.

«Во время всепоглощающей борьбы с высоко заразной инфекцией COVID-19, ПРООН в Таджикистане делает всё возможное, чтобы продолжить лечение бенефициариев проекта по предотвращению распространения ВИЧ, и чтобы ни одна из уязвимых групп населения не оставалась без внимания», - говорится в распространенном ПРООН релизе.

В нем также отмечается, что свободное место в самолёте было использовано другими партнёрами по развитию для перевозки вакцин от полиомиелита и других важных медикаментов. На этом же рейсе в Таджикистан прилетела миссия ВОЗ для технической помощи в борьбе с COVID-19.

“Программа Развития ООН в Таджикистане привержена оказанию поддержки всем уязвимым группам и их благополучию, а также берёт на себя обязательство выделить дополнительные $600.000 для непосредственной реакции на COVID-19 в ближайшее время”, - сказала постоянный представитель ПРООН в Таджикистане Пратибха Мехта. Как сообщили "Азия-Плюс" в посольстве Таджикистана в Германии, несколько граждан Таджикистана смогли вернуться этим рейсом в страну.