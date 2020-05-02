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  2 мая 2020
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На 13:45 в Казахстане выявлено 114 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13:45 в Казахстане зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Из 114 новых случаев в городе Алматы зарегистрировано 64 случаев, городе Нур-Султан – 10, Актюбинской области – 25, Мангистауской области – 5, Жамбылской области – 3, Алматинской области – 2, Шымкенет – 2, Туркестанской области –1, Карагандинской области – 1, Кызылординской области – 1.

Общее количество зараженных в Казахстане достигло 3785.

Коронавирус в Казахстане
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