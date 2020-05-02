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  2 мая 2020
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Число погибших от коронавируса в мире превысило 238 тысяч человек

CentralAsia (CA) -  Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 2 мая достигло 238 778 человек, увеличившись за сутки более, чем на 5 тысяч. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

В настоящее время в мире насчитывается 3 344 435 инфицированных COVID-19. За сутки рост составил более 87 тыс случаев.

США по прежнему остаются в лидерах по числу заражённых - 1 103 781, там скончались 65 068 человек. В Испании - 213 435 случаев, скончались 24 543 человек. В лидерах также Италия (207 428 ), Великобритания (178 685), Франция (167 305), Германия (164 077) и Турция (122 392).

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире может растянуться на несколько лет, говорится в отчете Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты. По мнению экспертов, пандемия будет длиться до тех пор, пока около двух третей населения планеты не переболеет вирусом и не приобретет к нему иммунитет.
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