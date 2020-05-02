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  2 мая 2020
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Испания разрешила жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе

CentralAsia (CA) -  В Испании с 2 мая ослабили карантинные меры против коронавируса, жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Минздрав Испании установил точное время для разных возрастных групп, во время которого с 2 мая можно гулять и заниматься «непрофессиональной физической активностью» на открытом воздухе.

Граждане от 14 до 70 лет могут гулять и заниматься спортом на улице с 06:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:00. Люди старше 70 лет или с особыми потребностями могут гулять в промежутке с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00.

Несовершеннолетние могут выходить на прогулку с 12:00 до 19:00.

Минздрав уточнил, что такие ограничения предназначены только для муниципалитетов с населением более 5 тыс. человек. В остальных населенных пунктах уличные прогулки и занятия спортом допустимы с 6:00 до 11:00.

Ослабление карантина не касается заболевших коронавирусной инфекцией и находящихся в изоляции из-за контактов с заболевшими или подозрениями на COVID-19.

По последним данным, в Испании зарегистрировано 213435 случаев коронавируса. Страна на втором месте в мире по количеству заражённых. Число погибших составляет 24543 человека.

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