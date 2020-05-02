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  2 мая 2020
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В России за сутки выявлено 9623 случая заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России выявлено 9623 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число заболевших выросло до 124 054 человек.

Суточный прирост в стране впервые за все время пандемии превысил 9 тыс. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 мая, когда в стране за день подтвердили 7933 случая заражения.

По данным штаба, 46,6% случаев из новых зафиксированных выявлено как бессимптомные.

Более половины новых заболевших (5358) пришлось на Москву.

За сутки в РФ скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом. За время пандемии в России выздоровели 15 013 человек, из них 1793 — за последние сутки.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире COVID-19 подтвержден более чем у 3,3 млн человек. Всего в мире умерли 238 тыс. человек.

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