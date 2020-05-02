Меркель призвала начать сбор на разработку вакцины от коронавируса и сделать её доступной во всём мире

CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры ЕС выступили с совместным призывом начать сбор средств общим объемом €7,5 млрд на разработку вакцины и лекарств от коронавируса.

"Мы открыто заявим о наших обязательствах, и мы рады, что нас поддерживают партнеры во всем мире", - написали Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованной в субботу, 2 мая.

"Никто из нас не имеет иммунитета от пандемии и никто из нас в одиночку не победит вирус. Мы действительно не будем в безопасности, пока в безопасности не будем мы все - каждая деревня, каждый город и каждая страна мира", - отмечается в совместной статье.

"Это единственный в своем роде и поистине глобальный вызов. И мы должны непременно создать лучшие условия для его преодоления. Нужно собрать лучшие и самые способные головы мира, чтобы разработать вакцины, лечение и терапии, чтобы наш мир снова сделать здоровым", - подчеркнули они. "Мы готовы руководить глобальной реакцией и поддержать ее. Наша цель ясна - 4 мая в рамках виртуальной донорской конференции мы для начала намерены собрать €7,5 млрд", - говорится в статье.

"Средства, которые мы мобилизуем, положат начало беспримерному глобальному сотрудничеству между учеными и регулирующими органами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения", - подчеркнули авторы. Они выразили поддержку ВОЗ и другим организациям, таким как фонд Билла и Мелинды Гейтс.

"Когда мы сможем разработать вакцину, которая будет произведена усилиями всего мира для всего мира, она будет уникальным глобальным общественным благом 21 века. Вместе с нашими партнерами мы берем на себя обязательство сделать его доступным для всех", - заверили лидеры. "Сегодня мир против коронавируса. Вместе мы победим", - убеждены они.

Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы собрать костяк 7,5-миллиардной суммы, которая будет направлена на диагностику, предотвращение и лечение атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.