Учёные выявили новый возможный способ передачи коронавируса - «фекально-оральный»

CentralAsia (CA) - Коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них, что говорит о возможности распространения инфекции не только воздушно-капельным путем, говорится в исследовании, опубликованном на портале Eurekalert.

Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток. При добавлении к органоидам коронавируса они быстро заражались, и число инфицированных клеток увеличивалось.

Эти данные могут объяснить наблюдение, что примерно у одной трети пациентов с COVID-19 наблюдаются желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, и тот факт, что вирус часто можно обнаружить в образцах стула. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Science 1 мая 2020 года.

Как отметили специалисты, это говорит о том, что вирус также может распространяться посредством так называемой «фекально-оральной передачи».

Учёные исследовали реакцию клеток кишечника на вирус с помощью РНК-секвенирования, метод изучения того, какие гены активны в клетках. Это выявило, что так называемые интерферон-стимулированные гены активируются. Известно, что эти гены борются с вирусной инфекцией. Будущая работа будет сосредоточена на этих генах более тщательно, и на том, как они могут быть использованы для разработки новых методов лечения.

Как отметил учёный Барт Хаагманс: «Наблюдения, сделанные в этом исследовании, дают определенные доказательства того, что SARS-CoV-2 может размножаться в клетках желудочно-кишечного тракта... Наши результаты показывают, что мы должны рассмотреть эту возможность более внимательно".

Настоящее исследование согласуется с другими недавними исследованиями, в которых были выявлены желудочно-кишечные симптомы у большой части пациентов с COVID-19 и вирус в стуле у пациентов без респираторных симптомов. Особое внимание может быть необходимо для тех пациентов с желудочно-кишечными симптомами. Таким образом, может потребоваться более обширное тестирование с использованием не только мазков из носа и горла, но также ректальных мазков или образцов кала, - отмечает издание.