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  2 мая 2020
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Общее число выздоровевших от коронавируса в Узбекистане составило 1271 человек

CentralAsia (UZ) -  2 мая в Узбекистане вылечены и отправлены на реабилитацию 59 пациентов, а по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечилось 1271 человек, сообщил Минздрав.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте от коронавирусной инфекции полностью выздоровели еще 8 пациентов, их проводили в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Среди выздоровевших 5 человек из города Ташкента, 2 – из Ферганской области и 1 – Ташкентской области. 7 пациентов заразились в результате контакта с больными. Один гражданин прибыли из Турции чартерным рейсом и помещен на карантин. После выявления коронавируса его госпитализировали. Среди пациентов 4 мужчин и столько же женщин. Самой старшей из них 34 года, а младшей – 3 года.

В городе Ташкенте до этого времени было вылечено 401 пациент, а сейчас количество выздоровевших здесь достигло 409.

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