В Китае разрешили туризм и путешествия

CentralAsia (CA) - В Китае успешно восстанавливается туризм. Поток отдыхающих на внутреннем рынке пятницу превысил 23 млн человек, за сутки они потратили более 1,3 млрд долларов. Туристы получили возможность посетить порядка 70% от общего числа достопримечательностей на территории КНР, - сообщает Евроньюс.



Жители Пекина поспешили покинуть город. "Поток автотранспорта составляет 40-50 машин в минуту, в час пик он вырос в два-три раза", — говорит сотрудник дорожной полиции".

Праздничный период продлится в Китае до 5 мая. В самолетах тоже нет свободных мест.

По требованию властей население по-прежнему соблюдает повышенные меры предосторожности: необходимо носить защитные маски, сохраняются особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах.

Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что за сутки не было замечено больших скоплений людей, все открытые для туристов объекты работали в соответствии с установленным распорядком и с соблюдением норм безопасности. Туристические объекты пока имеют право принимать не более 30% от официально заявленного ежедневного максимального количества посетителей.

Как сообщило РИА Новости, по состоянию на данный момент, около 55% туристов забронировали четырех и пятизвездочные отели. Из путешествующих 52% - мужчины. 48% - женщины. Молодежь в возрасте до 30 лет стала главной двигающей силой туристического сегмента на майских праздниках, на них приходится 57% всех бронирований. В субботу, 2 мая, материковый Китай сообщил о только одном новом инфицированном COVID-19 пациенте. Такой низкий показатель в стране фиксируют впервые с начала пандемии.



Больной недавно прибыл из-за границы, сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.



Новых смертей от осложнений COVID-19 не фиксируют уже 17 дней подряд. В то же время, в понедельник Пекин добавил к статистике еще один летальный случай, не уточнив, где и когда умер пациент. Напомним, что в Китае несколько дней назад также зафиксировали рекордно низкий суточный прирост - тогда коронавирусом заразились всего трое людей.



Как сообщалось, в Китае дети возвращаются в школы и университеты после трех месяцев карантина. 24 апреля в Ухане, где зародился новый коронавирус, вылечили последнего тяжелобольного пациента.



Всего с начала вспышки в стране COVID-19 заболели 82 875 человек. Из них 4 633 пациента умерли, тогда как свыше 77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

