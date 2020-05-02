Американские ученые предложили 4 этапа снятия карантинных ограничений

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CentralAsia (CA) - Некоторые страны начинают ослаблять ограничения в связи с коронавирусом, и различные университеты и исследовательские центры предлагают свои схемы снятия ограничений. Но здесь не все так просто, и, выйдя из самоизоляции, о «докризисных временах», возможно, придется забыть, пишет автор статьи в японской газете Асахи симбун. Перевод материала подготовило ИноСми.

Различные страны начинают постепенно снимать ограничения: запрет на выход из дома, самоизоляция, временная приостановка деятельности школ и магазинов. Чрезвычайную ситуацию в Японии должны отменить 6 мая. Тем не менее снятие ограничений таит в себе большой риск повторной вспышки. Когда и как наша жизнь начнет возвращаться в привычное русло?

По данным американского исследовательского института, ограничения следует снимать в четыре этапа

Различные университеты и исследовательские центры предлагают свои схемы снятия ограничений. Наибольший интерес представляет отчет «Дорожная карта к открытию», представленный Институтом американского предпринимательства. Команда бывшего главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотта Готтлиба, который также входит в команду американского правительства, обсуждающую восстановление экономики после нового коронавируса, обнародовала меры, которые следует предпринять США.

Содержание состоит из четырех этапов:

замедлить распространение эпидемии; возобновить экономическую деятельность во всех регионах; обеспечить иммунную защиту и отменить ограничения; подготовиться к другим неизвестным пандемиям.

В соответствии с этими исследованиями в настоящее время большинство стран, включая Японию, находится на первом этапе. В этих странах проводится политика социального дистанцирования для снижения контактов людей: ограничения на выход из дома, отмена массовых мероприятий, закрытие школ и магазинов.

Помимо Китая, где эпидемия утихла, США, находящиеся на пике заболеваемости, часть европейских стран, а также Южная Корея выходят на второй этап. На этом этапе постепенно снимаются ограничения на передвижения при условии уменьшения числа заразившихся в течение 14 дней, а также налаживания системы приема больных региональными медицинскими учреждениями.

Но отмена ограничений связана с рисками. «Ограничения на выход — это стратегическое отступление, а не борьба с вирусом. Чтобы возобновить экономическую деятельность на улицах, необходимо запереть вирус в коробке», - говорит бывший глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Томас Фриден.

По его словам, для этого важно: наладить систему выявления новых больных; обеспечить кадры для поиска контактировавших с инфицированными; создать систему содержания на карантине контактировавших в течение 14 дней.

«Если не будет соблюден один из этих пунктов, произойдет очередная утечка вируса и его взрывное распространение. При появлении тенденции к увеличению числа больных необходимо тут же «закрыть крышку» и возобновить самоизоляцию», - подчеркивает Фриден.

«Благодаря самоизоляции удалось замедлить распространение вируса. Тем не менее многие люди еще не заразились, и у них нет иммунитета», - отмечает на американском политическом сайте Politico Лучиана Борио, отвечавшая в Совете национальной безопасности США за меры против биотерроризма.

По ее мнению, необходима постоянная готовность к вирусу, даже когда удастся сдержать рост числа больных.

На третьем этапе, означающем полное завершение эпидемии, большинство людей заразится естественным путем и благодаря этому приобретет иммунитет, или же будет разработана вакцина, которая получит широкое распространение.

То есть идея коллективного иммунитета. Научный советник британского правительства Патрик Валланс утверждает, что для функционирования коллективного иммунитета необходимо 60% населения, однако, по информации ВОЗ, на данный момент антитела есть только у 2-3% населения Земли.

По прогнозам команды Гарвардского университета, в случае введения постоянного режима самоизоляции, чтобы пик эпидемии не превысил возможности системы неотложной медицинской помощи, на заражение большинства людей и выработку коллективного иммунитета потребуется времени до 2022 года. Обеспечение системы неотложной медицинской помощи и разработка вакцины позволят справляться с ростом числа больных, поэтому срок самоизоляции можно будет сократить.

Германия объявила, что в этом месяце ослабит режим самоизоляции. Ангела Меркель заявила, что до появления вакцины придется жить вместе с вирусом. Что касается вакцины, то на данный момент исследуется 80 образцов. По мнению директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, применяться на практике вакцина будет только через 12-18 месяцев.

Тем не менее вакцину против свинки начали применять только через четыре года, хотя она была разработана в рекордные сроки, поэтому многие ученые и фармацевтические компании полагают, что это заявление слишком оптимистично.

Даже если ослабят режим самоизоляции и восстановится экономическая деятельность, неизвестно, вернется ли сразу же повседневная жизнь в прежнее русло, как это было до пандемии. Даже в странах, которые уже начали частично снимать ограничения, до сих пор требуют чаще мыть руки, обязывают носить маски и измеряют температуру тела на работе. Пожилым людям, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, а также тем, у кого есть хронические болезни, запрещено выходить на улицу и по сей день.

Естественно, о возобновлении международного туризма говорить пока рано; приехавшим людям придется соблюдать 14-дневный карантин.

По словам координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, это — новая норма. «Если честно, я думаю, здороваться за руку уже не стоит», - отмечает Фаучи. Есть возможность изменения существующих обычаев.

Даже если ослабят режим самоизоляции, возобновят экономическую деятельность и откроют школы, мы будем проводить дни, отличающиеся от докризисных времен.

Вопросы и ответы. «Компания не имеет права запрещать сотруднику сдавать анализы и не отпускать с работы, если у него есть температура», - отвечает адвокат Ассоциации адвокатов Осака Кацуюки Томохиро.

Вопрос: у меня температура, возможно, я заразился новым коронавирусом. Я хочу взять отгул и сдать анализы, но начальник не отпускает: «Молчи, тогда никто не узнает». Я должен следовать его указаниям?

Ответ: как правило, рабочие могут делать в свободное время, что захотят. Естественно, человек имеет право сдать анализы. Устав компаний запрещает вторую работу, но у руководства нет права не позволять человеку сдать анализы. Такие требования можно игнорировать. Компания обязана создать необходимые условия, чтобы сотрудник мог работать в безопасных и здоровых условиях. Если у сотрудника температура, его следует отправлять на больничный, даже если он не заразился новым коронавирусом. Сотрудники не обязаны подчиняться неправомерным требованиям.

Кроме того, приказы выйти на работу несмотря на то, что человек может быть заражен болезнью, которую еще не научились лечить, причиняют сотруднику физический вред. Возможно, слова и действия начальника подпадают под статью о травле.

Что будет, если человек действительно болен новым коронавирусом и выйдет на работу по приказу начальника? В офисе произойдет вспышка заболевания. Компании придется компенсировать ущерб другим заболевшим сотрудникам. Больничный важен не только для сотрудника, но и для нераспространения инфекции. Руководство должно понимать это.