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  3 мая 2020
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Пандемия коронавируса в мире может продлится два года, - эксперты

CentralAsia (CA) -  Пандемия коронавируса, возможно, продлится два года, считают эксперты Центра по исследованиям и политике в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты, пишет Вloomberg.

Из-за передачи вируса от людей, являющихся его бессимптомными переносчиками, вирус будет сложнее контролировать и он может продолжатся и в течение 2022 года, считают эксперты.

Сейчас после жестких карантинных мер по всему миру, некоторые страны постепенно смягчают ограничения.

«Предупреждения о рисках, поступающие от официальных лиц, указывают на подход, согласно которому пандемия скоро не кончится, а населению нужно быть готовым к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет», - пишут авторы исследования.


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