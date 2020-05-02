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  2 мая 2020
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Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили ситуацию в связи с прорывом дамбы и наводнением

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 2 мая, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, - сообщила пресс-служба президента РУз.

Главы государств подробно обсудили текущую ситуацию и вопросы организации тесного взаимодействия по ликвидации в приграничных регионах наших стран последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище.

Президенты поручили правительствам обеспечить скоординированную работу и оперативное решение всех возникающих вопросов.

В ходе телефонного разговора достигнута договоренность о подготовке и реализации целого ряда новых программ и проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, включая расширение автомобильного производства на совместном предприятии в Костанае, выращивание и переработку сельскохозяйственной продукции с выходом на рынки третьих стран, развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры и в других направлениях.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища произошло утром 1 мая после сильного дождя и штормового ветра. 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями. Более 70 тысяч жителей эвакуировали в безопасную местность.

В соседнем Казахстане из за прорыва дабы в Узбекистане и наводнения эвакуировали 5400 жителей близлежащих сёл.


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