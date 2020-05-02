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  3 мая 2020
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В Таджикистана выявлено 76 случаев коронавируса, 2 человека скончались

CentralAsia (TJ) -  Вечером 2 мая в программе новостей таджикского государственного телевидения сообщили, что в Таджикистана выявлено 76 случаев инфицирования коронавирусом. "Двое погибли от коронавируса", - сообщила ведущая.

Как передает "Ахбор", в эфире таджикского ТВ сообщили, что всего в больницах страны под присмотром врачей находятся 2782 пациентов, а за последние сутки были отпущены 217 пациентов, состояние которых стабилизировалось.

Новые цифры о случаях коронавируса были объявлены всего несколько часов после того, как госагентство "Ховар” со ссылкой на Минздрав ранее сообщило о 32 выявленных случаях заражения коронавирусом в стране – 17 случаев в Душанбе, 10 – в Согдийской области и 5 – в районах республиканского подчинения, отмечает издание.

Власти Таджикистана 30 апреля, накануне приезда миссии ВОЗ признали первые случаи коронавируса в стране. Но критики уверены, что Душанбе до сих пор скрывает реальные цифры и истинный масштаб угрозы коронавируса в стране, а причиной смерти десятков скончавшихся в документах указывают другие болезни, в основном пневмонию.

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