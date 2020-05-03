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  3 мая 2020
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В Душанбе создадут госпитали на 3000 койко-мест для больных коронавирусом

CentralAsia (TJ) -  Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил Управлению здравоохранения столицы и другим соответствующим структурам в кратчайшие сроки за счет существующих резервов на территории города создать временные госпитали на более 3 тыс. койко-мест для заболевших COVID-19. Об этом сообщает Азия Плюс, ссылаясь на столичную мэрию.

В госпиталях планируют создать все условия и обеспечить высококвалифицированными медспециалистами, медоборудованием и медикаментами.

Выполнение этого поручения глава города Рустам Эмомали берет под собственный контроль.

Мэрия сообщает, что в настоящее время в Душанбе работают более 30 больниц с 5284 койкоместами, в которых услуги оказывают 5390 медиков.

На днях в соцсетях пользователи разместили фотографии, и сообщили о подготовке мест для приёма больных в павильоне ВДНХ в Душанбе (Манеж Душанбе).

Ранее издание "Ахбор" сообщило, ссылаясь на таджикское государственное телевидение, что состоянию на 2 мая в Таджикистане выявлено 76 случаев инфицирования коронавирусом, двое больных скончались.

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