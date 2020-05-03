Западные спецслужбы обвиняют Китай в уничтожении данных о коронавирусе - СМИ

CentralAsia (CA) - Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране, пишет 2 мая The Daily Telegraph, ссылаясь на доклад разведывательного союза «Пять глаз», который объединяет спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря прошлого года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

«Несмотря на доказательства передачи вируса от человека к человеку с начала декабря, власти КНР отрицали это вплоть до 20 января»,— отмечается в докладе.

По данным спецслужб, профессор Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии обнаружила образцы коронавируса в пещере провинции Юньнань. Он был схож с COVID-19. Разведки «Пяти глаз» заявили, что затем ученые занимались синтезом коронавируса, выведенного из организма летучих мышей. Позже якобы выяснилось, что геном коронавируса не совпадает с теми вирусами, которые изучались в лаборатории под руководством Ши Чжэнли.

Издание отмечает, что между спецслужбами, входящими в «Пять глаз», возникли разногласия на тему коронавируса COVID-19. Австралийская разведка считает, что вирус возник на рынке в Ухане (это официальная версия властей Китая), а американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств от ЦРУ и ФБР до разведслужб Госдепа и Минэнерго, пока не определилось с окончательными выводами о происхождении вируса, однако склоняется не в пользу этой версии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай понесет ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе. Он уверен, что распространение коронавируса началось из лаборатории в китайском Ухане.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказал, что китайские власти отклоняют просьбы ВОЗ принять участие в расследовании о происхождении вируса.