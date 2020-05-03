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  3 мая 2020
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Людей эвакуировали с крыш домов на вертолётах во время наводнения из-за прорыва дамбы в Узбекистане (фото)

CentralAsia (UZ) -  Военно-воздушные силы (ВВС) Министерства обороны Узбекистана эвакуировали граждан с крыш домов во время наводнения из-за прорыва Сардобинской дамбы в Сырдарьинской области 1 мая, сообщил Телеграм-канал «Новости Ташкентского Неба».

"Военные экипажи Uz Air Force - ВВС МО Республики Узбекистан одними из первых прибыли на место прорыва дамбы "Сардоба" в Сырдарьинской области нашей Республики", - отмечается в сообщении канала.

На вертолетах H215M Super Puma и H125M Fennec сотрудники МЧС смогли эвакуировать более 300 человек с крыш домов и труднодоступных мест территории. Несмотря на наличии деревьев и линий электропередач, военные экипажи проводили в том числе и ночные вылеты на низкой высоте.

Как сообщалось ранее, в результате наводнения от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарье были эвакуированы около 70 тыс человек, 56 человек были госпитализированы.

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