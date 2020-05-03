На границе между Северной и Южной Кореей произошла перестрелка - СМИ

CentralAsia (CA) - На границе Южной Кореи и КНДР утром 3 мая произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики.

Сообщается, что инцидент произошел в 7:41 по местному времени в южнокорейском уезде Чхорвон на границе с Северной Кореей. Несколько пуль оттуда попали в сторожевой пост, расположенный в демилитаризованной зоне.

Отмечается, что КНДР первой открыла огонь. После этого военные Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы.

Кроме того, южнокорейская сторона связалась с КНДР и попыталась выяснить обстоятельства произошедшего для предотвращения дальнейших инцидентов.

Информации о пострадавших нет. Посты были приведены в повышенную готовность. Противостояние между Пхеньяном и Сеулом продолжается с 1945 года, когда Корейский полуостров был освобожден от японского господства и разделен на зоны влияния СССР и США. С 1950 по 1953 году между странами была война, мирный договор так и не был подписан.

С 2013 года между КНДР с одной стороны и США, Японией и Южной Кореей с другой стороны начала расти напряженность из-за ядерной программы Пхеньяна. В начале 2018 года между Северной и Южной Кореей была возобновлена специальная линия связи, между властями стран состоялись телефонные переговоры.

После этого Сеул и Пхеньян провели несколько встреч на высоком уровне для обсуждения вопросов снижения напряженности на полуострове.