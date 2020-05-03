Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 3,8 тысяч

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:20 в Казахстане зарегистрированы 20 случаев коронавируса, из них в Актюбинской области - 6, Алматинской области - 4, Кызылординской области - 4, городе Нур-Султан - 4, Мангистауской области - 1, Атырауской области - 1.



Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее количество зараженных в стране достигло 3877.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1278;

- Нур-Султан – 686;

- Кызылординская область – 214;

- Шымкент – 206;

- Атырауская область – 175;

- Западно-Казахстанская область – 164;

- Карагандинская область – 154;

- Актюбинская область – 153;

- Павлодарская область – 150;

- Алматинская область – 149;

- Жамбылская область – 146;

- Туркестанская область – 134;

- Акмолинская область – 100;

- Мангистауская область – 63;

- Костанайская область – 50;

- Северо-Казахстанская область – 30;

- Восточно-Казахстанская область – 25.

Коронавирус в Казахстане

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