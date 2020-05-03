Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 3,8 тысяч

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:20 в Казахстане зарегистрированы 20 случаев коронавируса, из них в Актюбинской области - 6, Алматинской области - 4, Кызылординской области - 4, городе Нур-Султан - 4, Мангистауской области - 1, Атырауской области - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее количество зараженных в стране достигло 3877.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1278;
- Нур-Султан – 686;
- Кызылординская область – 214;
- Шымкент – 206;
- Атырауская область – 175;
- Западно-Казахстанская область – 164;
- Карагандинская область – 154;
- Актюбинская область – 153;
- Павлодарская область – 150;
- Алматинская область – 149;
- Жамбылская область – 146;
- Туркестанская область – 134;
- Акмолинская область – 100;
- Мангистауская область – 63;
- Костанайская область – 50;
- Северо-Казахстанская область – 30;
- Восточно-Казахстанская область – 25.