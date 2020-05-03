[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спецслужбы Узбекистана ведут следствие по факту прорыва дамбы водохранилища
Продолжение: Людей эвакуировали с крыш домов на вертолётах во время наводнения из-за прорыва дамбы в Узбекистане (фото)Предыстория: В наводнении после прорыва дамбы в Сырдарье пострадали 56 человек, 70 тысяч эвакуированы

CentralAsia (UZ) -  Спецслужбы Узбекистана ведут следствие по факту прорыва дамбы водохранилища, повлекшее тяжкие последствия. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как сообщается, по факту прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 207 (Должностная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам) и по п. «б», ч.2, статьи 258 УК РУз (Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее тяжкие последствия).

Следственные действия по данному уголовному дело проводят органы СГБ Узбекистана.

Как сообщалось ранее, в результате наводнения после прорыва дамбы были эвакуированы около 70 тысяч людей, 56 человек были госпитализированы.

Глава государства Шавкат Мирзиёев накануне, 2 мая, прибыл на место ЧП.

print
  • Спецслужбы Узбекистана ведут следствие по факту прорыва дамбы водохранилища
  • Свобода СМИ имеет решающее значение для борьбы с пандемией, - глава МИД ФРГ
  • Испания разрешила жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com