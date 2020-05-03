- Узбекистан, общество
- 13:10, 03 мая 2020
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|Продолжение: Людей эвакуировали с крыш домов на вертолётах во время наводнения из-за прорыва дамбы в Узбекистане (фото)
|Предыстория: В наводнении после прорыва дамбы в Сырдарье пострадали 56 человек, 70 тысяч эвакуированы
CentralAsia (UZ) - Спецслужбы Узбекистана ведут следствие по факту прорыва дамбы водохранилища, повлекшее тяжкие последствия. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Как сообщается, по факту прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 207 (Должностная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам) и по п. «б», ч.2, статьи 258 УК РУз (Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее тяжкие последствия).
Следственные действия по данному уголовному дело проводят органы СГБ Узбекистана.
Как сообщалось ранее, в результате наводнения после прорыва дамбы были эвакуированы около 70 тысяч людей, 56 человек были госпитализированы.
Глава государства Шавкат Мирзиёев накануне, 2 мая, прибыл на место ЧП.