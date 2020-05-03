CentralAsia (UZ) - Спецслужбы Узбекистана ведут следствие по факту прорыва дамбы водохранилища, повлекшее тяжкие последствия. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Как сообщается, по факту прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 207 (Должностная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам) и по п. «б», ч.2, статьи 258 УК РУз (Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее тяжкие последствия).

Следственные действия по данному уголовному дело проводят органы СГБ Узбекистана.

Как сообщалось ранее, в результате наводнения после прорыва дамбы были эвакуированы около 70 тысяч людей, 56 человек были госпитализированы.

Глава государства Шавкат Мирзиёев накануне, 2 мая, прибыл на место ЧП.